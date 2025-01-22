Сергеенко встретился с коллективом холдинга «Белавтодор»

Поддержание диалога между представителями власти и обществом – залог успешного развития государства. Формула не раз доказывала свою эффективность, потому встречи и диалоговые площадки в трудовых коллективах стали привычной практикой для белорусов. С одной стороны, они позволяют держать руку на пульсе жизни граждан: на какие вопросы нужно обратить внимание, где доработать и чем помочь. С другой – граждане могут получить ответы на волнующие вопросы. Что немаловажно – из достоверных источников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня такая возможность была у коллектива «Белавтодор». С заводчанами встретился председатель Палаты представителей. Холдинг работает с прибылью, и каждый ее наращивает. Это стало возможным благодаря проведенной оптимизации управленческого аппарата, техническому перевооружению, введению в эксплуатацию новой техники. Пропорционально выросли и зарплаты. Средняя по холдингу – 3 тысячи 800 рублей. Строителям дорог приходится работать в непростых погодных условиях, но качество при этом не страдает. Говорили на встрече не только об успехах предприятия, но и достижениях всей страны.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы говорили о том, каких успехов достигла Беларусь за 30 лет и в промышленности, и сельском хозяйстве, и в энергетике. И это все вместе способствует в том числе повышению качества жизни людей, развитию социальной сферы, здравоохранения, образования. Интересовали вопросы информационной безопасности, информационной войны, в которую фактически в той или иной степени вовлечены все государства и территория Беларуси. Мероприятия интересные с точки зрения узнавания новых коллективов, тех проблем, которыми они живут.

Что касается законодательства, Игорь Сергеенко отметил: создание документов в нашей стране идет от жизни. Спикер рассказал сотрудникам холдинга о работе парламента, принятых законопроектах. Не обошли стороной и тему электоральной кампании, а также возможных провокаций, связанных с ней. Мы живем в условиях информационной войны. И задача парламентариев – в том числе донести людям правдивую информацию.

