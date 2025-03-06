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Лавров назвал неумными заявления Макрона о якобы угрозе ЕС со стороны РФ

06 марта 2025 13:21
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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал высказывания Эммануэля Макрона о якобы исходящей от Российской Федерации угрозе для Европейского союза неумными. Об этом пишет ТАСС.

Лавров назвал неумными заявления Макрона о якобы угрозе ЕС со стороны РФ-1

Фото: kremlin.ru

Он отметил, что заявления о готовящейся войне против Европы являются иллюзорными, и подчеркнул, что для РФ важно устранить подоплеку конфликта, созданного Западом в Украине.

# Международная политика # Сергей Лавров

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