Лавров назвал неумными заявления Макрона о якобы угрозе ЕС со стороны РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал высказывания Эммануэля Макрона о якобы исходящей от Российской Федерации угрозе для Европейского союза неумными. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что заявления о готовящейся войне против Европы являются иллюзорными, и подчеркнул, что для РФ важно устранить подоплеку конфликта, созданного Западом в Украине.