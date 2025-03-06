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Туск заявил о намерении увеличить контингент НАТО на границах с РБ и РФ

06 марта 2025 12:28
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Польский премьер-министр Дональд Туск предлагает нарастить военный контингент НАТО у границ с Россией и Беларусью, подчеркнув приоритетность защиты восточных границ ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

Туск заявил о намерении увеличить контингент НАТО на границах с РБ и РФ-1

Фото: pixabay

Он заявил о том, что необходимо укрепить безопасность в странах Европы, чтобы эффективнее помогать Украине. Туск поддерживает идею воздушного щита над восточным флангом Европы и призвал к большей ответственности за безопасность Европы без ослабления сотрудничества с Соединенными Штатами.

# Международная политика

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