Туск заявил о намерении увеличить контингент НАТО на границах с РБ и РФ

Польский премьер-министр Дональд Туск предлагает нарастить военный контингент НАТО у границ с Россией и Беларусью, подчеркнув приоритетность защиты восточных границ ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил о том, что необходимо укрепить безопасность в странах Европы, чтобы эффективнее помогать Украине. Туск поддерживает идею воздушного щита над восточным флангом Европы и призвал к большей ответственности за безопасность Европы без ослабления сотрудничества с Соединенными Штатами.