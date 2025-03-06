В США намерены лишить статуса беженцев примерно 240 тыс. украинцев

Администрация Дональда Трампа намерена отменить временно правовой статус для 240 тысяч жителей Украины, что может повлечь за собой их депортацию. Об этом пишет РИА Новости.
Ожидается, что соответствующее решение будет принято в апреле.
Администрация Дональда Трампа намерена отменить временно правовой статус для 240 тысяч жителей Украины, что может повлечь за собой их депортацию. Об этом пишет РИА Новости.
Ожидается, что соответствующее решение будет принято в апреле.
Фото: pixabay
Ранее США перестали рассматривать заявки переселенцев из Украины, допущенные при экс-президенте Штатов Америки Джо Байдене. Трамп пообещал прекратить нелегальную миграцию и начал экстрадицию миллиона мигрантов, введя режим чрезвычайной ситуации на всей южной границе.