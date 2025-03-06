Армия РФ взяла под свой контроль Андреевку в ДНР

Группировка российских войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Андреевка в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Группировка российских войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Андреевка в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Фото: pixabay
Под ударом также оказались украинские подразделения на нескольких направлениях, противник лишился более 590 военных, трех единиц техники, двух легковых автомобилей, двух единиц артиллерии и станции AN/TPQ-50.