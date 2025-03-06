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Армия РФ взяла под свой контроль Андреевку в ДНР

06 марта 2025 12:19
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Группировка российских войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Андреевка в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Армия РФ взяла под свой контроль Андреевку в ДНР-1

Фото: pixabay

Под ударом также оказались украинские подразделения на нескольких направлениях, противник лишился более 590 военных, трех единиц техники, двух легковых автомобилей, двух единиц артиллерии и станции AN/TPQ-50.

# Армия

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