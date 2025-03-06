Армия РФ взяла под свой контроль Андреевку в ДНР

Группировка российских войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Андреевка в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Под ударом также оказались украинские подразделения на нескольких направлениях, противник лишился более 590 военных, трех единиц техники, двух легковых автомобилей, двух единиц артиллерии и станции AN/TPQ-50.