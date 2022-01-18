Лавров на встрече с главой МИД ФРГ: «Говорили мы и о ситуации на белорусско-польской границе»

Ситуацию на белорусско-польской границе 18 января обсуждали и на встрече глав МИД России и ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Говорили мы и о ситуации на белорусско-польской границе. Надеемся, что все заинтересованные стороны приложат усилия, чтобы этот кризис разрешить через диалог с властями Беларуси.