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Лавров на встрече с главой МИД ФРГ: «Говорили мы и о ситуации на белорусско-польской границе»

18 января 2022 13:52
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Ситуацию на белорусско-польской границе 18 января обсуждали и на встрече глав МИД России и ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лавров на встрече с главой МИД ФРГ: «Говорили мы и о ситуации на белорусско-польской границе»-1

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:  
Говорили мы и о ситуации на белорусско-польской границе. Надеемся, что все заинтересованные стороны приложат усилия, чтобы этот кризис разрешить через диалог с властями Беларуси.  

# Международная политика # Сергей Лавров # Анналена Бербок # Фотофакт

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