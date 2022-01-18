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Были ящерицы, попугаи. Зачем в Мексике хозяева водят питомцев в церковь?

18 января 2022 12:39
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Новости Мексики. В Мексике местные жители отпраздновали День святого Антония – покровителя и защитника животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Были ящерицы, попугаи. Зачем в Мексике хозяева водят питомцев в церковь?-1

Раз в год хозяева домашних питомцев приводят их в церковь, чтобы получить благословение священника. Служитель церкви окропляет братьев наших меньших святой водой. А их владельцы верят, что это поможет защитить животных от опасности и несчастья.  

Были ящерицы, попугаи. Зачем в Мексике хозяева водят питомцев в церковь?-4

В этот день в церкви можно увидеть не только котов и собак. На благословение брали попугаев, ящериц, черепах и даже петухов. Напомним, святой Антоний прославился тем, что стал одним из первых, кто опробовал аскетическую жизнь в пустыне, будучи полностью оторванным от цивилизации.  

# Домашние животные # Фотофакт

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