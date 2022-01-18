Были ящерицы, попугаи. Зачем в Мексике хозяева водят питомцев в церковь?

Раз в год хозяева домашних питомцев приводят их в церковь, чтобы получить благословение священника. Служитель церкви окропляет братьев наших меньших святой водой. А их владельцы верят, что это поможет защитить животных от опасности и несчастья.

В этот день в церкви можно увидеть не только котов и собак. На благословение брали попугаев, ящериц, черепах и даже петухов. Напомним, святой Антоний прославился тем, что стал одним из первых, кто опробовал аскетическую жизнь в пустыне, будучи полностью оторванным от цивилизации.