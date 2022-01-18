Генсек ООН призвал реформировать финансовую систему

Генеральный секретарь ООН призвал реформировать глобальную финансовую систему и поддерживать развивающиеся страны, чтобы не допустить рост социального недовольства и насилия. Об этом он заявил во время выступления на экономическом форуме в Давосе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конференция проходит на фоне беспрецедентных вызовов, связанных с замедлением темпов восстановления экономики, нарушением цепочек поставок, ростом инфляции и растущей угрозой долгового кризиса. По словам главы ООН, все это сильно влияет на развивающиеся страны. И если оставить эти государства один на один с долговым кризисом, то все международное сообщество подорвет возможность восстановления ситуации на глобальном уровне. А неспособность эффективно бороться с неравенством сводит на нет любые экономические успехи. Кроме того, Генсек отметил важность поддержки стран в сфере действий по борьбе с пандемией и изменением климата.