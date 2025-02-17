Лавров и Ушаков встретится с делегацией из США 18 февраля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что подтвердил поездку в Эр-Рияд для встречи с американскими коллегами 18 февраля. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что российская команда выслушает американских представителей и доложит руководству страны о результатах. Он подчеркнул, что на переговорах всегда важно выслушать сначала партнеров, чтобы принять дальнейшие решения.