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Лавров и Ушаков встретится с делегацией из США 18 февраля

17 февраля 2025 10:57
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что подтвердил поездку в Эр-Рияд для встречи с американскими коллегами 18 февраля. Об этом пишет РИА Новости.

Лавров и Ушаков встретится с делегацией из США 18 февраля-1

Фото: kremlin.ru

Он отметил, что российская команда выслушает американских представителей и доложит руководству страны о результатах. Он подчеркнул, что на переговорах всегда важно выслушать сначала партнеров, чтобы принять дальнейшие решения.

# Международная политика # Сергей Лавров

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