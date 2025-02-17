Economist: Зеленскому дали час на рассмотрение сделки по ресурсам Украины
Во время своего визита в Киев американский министр финансов Скотт Бессент предлагал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому соглашение о передаче США всех полезных ископаемых Украины, пишет The Economist, передает РИА Новости.
Зеленский подписать соглашение отказался и сообщил об этом вице-президенту США Джей Ди Вэнсу.
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что США рассчитывают на то, что Украина будет гарантировать поставки редких металлов в обмен на финансовую и военную поддержку. Financial Times сообщает, что Киев может дать согласие на поставку редкоземельных металлов в США при условиях инвестиций и совместной эксплуатации минеральных ресурсов Украины.