Economist: Зеленскому дали час на рассмотрение сделки по ресурсам Украины

Во время своего визита в Киев американский министр финансов Скотт Бессент предлагал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому соглашение о передаче США всех полезных ископаемых Украины, пишет The Economist, передает РИА Новости.

Зеленский подписать соглашение отказался и сообщил об этом вице-президенту США Джей Ди Вэнсу.