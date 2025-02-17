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Стоимость электроэнергии в странах Балтии выросла на 300%

17 февраля 2025 10:37
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Страны Балтии продолжают переживать тяжелые последствия отключения от БРЭЛЛ – энергетического кольца соединяющего Латвию, Литву, Эстонию, Беларусь и Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реальность превзошла даже самые мрачные прогнозы специалистов.

Стоимость электроэнергии в странах Балтии выросла на 300%-2

Несмотря на заверения правительств о том, что отключение от БРЭЛЛ не повлечет за собой крупных скачков цен, стоимость электроэнергии в балтийских республиках за десять дней выросла уже на 300 % и теперь составляет 600 евро за мегаватт/час. За бездумное решение властей стать зависимыми от европейских поставщиков энергии уже расплачиваются промышленные предприятия. Одна из крупнейших в ЕС эстонская бумажная компания вынуждена была приостановить производство из-за непомерно возросших затрат. Однако, по прогнозам экспертов, ждать, что цена на электроэнергию начнет падать – не стоит. По крайней мере, в ближайшее время.

# Международная политика

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