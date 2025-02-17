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Боеспособность немецкой армии составляет лишь 50%

17 февраля 2025 10:39
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Десятки миллиардов евро, выделенные правительством Германии на военные расходы оказались потрачены зря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщили местные СМИ, сейчас боеспособность немецкой армии составляет лишь 50 %.

Боеспособность немецкой армии составляет лишь 50%-2

Обещанная канцлером ФРГ Олафом Шольцем модернизация вооруженных сил закончилась полным провалом. Подразделения Бундесвера испытывают острую нехватку оружия, боеприпасов и техники. Как отмечают в Министерстве обороны, это стало результатом щедрой поддержки Украины и часто проводимых масштабных учений, которые еще больше сократили и без того скудные запасы. Также армия практически осталась без систем ПВО. Из необходимых 200 установок для защиты от угроз с воздуха есть лишь 19. Возникли проблемы и с личным составом. На данный момент у Германии нет ни одной полностью оснащенной и укомплектованной дивизии. Куда и на что пошли почти 100 миллиардов евро, отнятых у немецких налогоплательщиков, неизвестно. Остается добавить, что в 2025 году Германия выделит на оборонные расходы почти 80 миллиардов евро.

# Международная политика # Новости Германии

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