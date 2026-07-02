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Латвия построит «стену дронов» на границе с Беларусью

02 июля 2026 06:40
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Латвия намерена создать «стену дронов» на границе с Беларусью к концу лета – об этом заявили в правительстве республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия построит «стену дронов» на границе с Беларусью-2

Власти рассчитывают, что система позволит экономить бюджетные средства: сейчас для защиты от беспилотников регулярно поднимают в воздух истребители. При этом в эффективности новой системы ПВО сомневаются сами военные. Глава Минобороны Латвии ранее отмечал, что «стена дронов» не станет абсолютной гарантией безопасности и потребует постоянного развития – невозможно создать полностью неприступный барьер для беспилотников.

# Беларусь-Латвия # Латвия

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