Латвия построит «стену дронов» на границе с Беларусью

Латвия намерена создать «стену дронов» на границе с Беларусью к концу лета – об этом заявили в правительстве республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти рассчитывают, что система позволит экономить бюджетные средства: сейчас для защиты от беспилотников регулярно поднимают в воздух истребители. При этом в эффективности новой системы ПВО сомневаются сами военные. Глава Минобороны Латвии ранее отмечал, что «стена дронов» не станет абсолютной гарантией безопасности и потребует постоянного развития – невозможно создать полностью неприступный барьер для беспилотников.