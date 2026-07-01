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В Эстонии из-за военных расходов не могут поднять зарплаты учителям

01 июля 2026 16:58
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В Эстонии военные расходы стали важнее социальных программ. Денег не хватает на то, чтобы достойно оплачивать труд людей на благо страны. Так, учителям о повышении зарплаты остается только мечтать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Как заявили в Министерстве образования, на то, чтобы со следующего учебного года педагоги получали хотя бы на 14% больше, из бюджета необходимо выделить порядка 90 миллионов евро. 

Ведомство даже отправило свои расчеты в Минфин, но само не верит в реализацию благородных планов. Как отметили в Министерстве образования, наращивать военные расходы и одновременно делать необходимые вложения в остальные сферы просто невозможно. В частности, пока власти Эстонии тратят 5% ВВП на оборону, школы могут надеяться лишь на кредиты. 

Впрочем, кризис бьет и по другим сферам. Из-за низких зарплат в социальных службах Эстонии критически не хватает людей. При этом спрос на их помощь только растет, ведь население страны стремительно стареет. 

Финансировать социалку властям нечем, все деньги уходят на оборону. В парламенте уже открыто заявили: жителям придется привыкнуть к огромным военным расходам. Госдолг страны растет и вызывает серьезные опасения, но экономить на оружии Таллин, судя по всему, не собирается.

# Новости Эстонии

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