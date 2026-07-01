В Эстонии военные расходы стали важнее социальных программ. Денег не хватает на то, чтобы достойно оплачивать труд людей на благо страны. Так, учителям о повышении зарплаты остается только мечтать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявили в Министерстве образования, на то, чтобы со следующего учебного года педагоги получали хотя бы на 14% больше, из бюджета необходимо выделить порядка 90 миллионов евро.

Ведомство даже отправило свои расчеты в Минфин, но само не верит в реализацию благородных планов. Как отметили в Министерстве образования, наращивать военные расходы и одновременно делать необходимые вложения в остальные сферы просто невозможно. В частности, пока власти Эстонии тратят 5% ВВП на оборону, школы могут надеяться лишь на кредиты.

Впрочем, кризис бьет и по другим сферам. Из-за низких зарплат в социальных службах Эстонии критически не хватает людей. При этом спрос на их помощь только растет, ведь население страны стремительно стареет.

Финансировать социалку властям нечем, все деньги уходят на оборону. В парламенте уже открыто заявили: жителям придется привыкнуть к огромным военным расходам. Госдолг страны растет и вызывает серьезные опасения, но экономить на оружии Таллин, судя по всему, не собирается.