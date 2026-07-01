Оппозиция в Румынии начала процедуру отстранения президента от власти

В Румынии нарастает политический кризис. Там оппозиция заявила о начале процесса импичмента президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Альянс за объединение румын созывает заседание Национального руководящего совета для начала процедуры отстранения главы государства Никушора Дана от должности.

Однако на этом пути стоят серьезные бюрократические процедуры. Теперь по румынским законам эта инициатива партии должна быть внесена в парламент, где ее должны поддержать треть сенаторов и депутатов. После официальной регистрации предложения запрашивается заключение Конституционного суда, затем две палаты парламента голосуют за предложение большинством голосов.

Потом в течение 30 дней предложение выносится на всенародный референдум. Оппозиция обвиняет президента в бездействии и требует от него немедленно назначить премьер-министра на фоне затянувшегося правительственного кризиса. Такая многоходовка.