На границе с Польшей найдены пять избитых беженцев

Трудно что-то добавить к словам этих людей, которые пережили настоящие зверства со стороны польских силовиков. До того как вытолкнуть иностранцев на белорусскую сторону, они били их прикладами оружия и дубинками по голове и конечностям, запугивали служебными собаками. Все это свидетельские показания жертв польского террора. После введения буферной зоны на границе с Беларусью, запрет на помощь беженцам и работу СМИ в приграничье – Варшава всячески пытается скрывать преступления в отношении мигрантов. На месте последнего происшествия в Берестовицком районе работала следственно-оперативная группа. Она установит истинные обстоятельства произошедшего. Известно, что трех мужчин и женщину госпитализировали. Белорусские пограничники оперативно вызвали бригаду медиков для пострадавших.