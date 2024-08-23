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На границе с Польшей найдены пять избитых беженцев

23 августа 2024 15:33
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На белорусско-польской границе найдены пять избитых беженцев, в том числе беременная женщина. Их обнаружили белорусские пограничники в Берестовицком районе Гродненской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На границе с Польшей найдены пять избитых беженцев-2

Руку сломали и ногу сломали.

На границе с Польшей найдены пять избитых беженцев-4

Вы только посмотри на лицо, на нем видно, как сильно избивали. 

На границе с Польшей найдены пять избитых беженцев-6

Посмотрите, у него сломана нога.

На границе с Польшей найдены пять избитых беженцев-8

Трудно что-то добавить к словам этих людей, которые пережили настоящие зверства со стороны польских силовиков. До того как вытолкнуть иностранцев на белорусскую сторону, они били их прикладами оружия и дубинками по голове и конечностям, запугивали служебными собаками. Все это свидетельские показания жертв польского террора. После введения буферной зоны на границе с Беларусью, запрет на помощь беженцам и работу СМИ в приграничье – Варшава всячески пытается скрывать преступления в отношении мигрантов. На месте последнего происшествия в Берестовицком районе работала следственно-оперативная группа. Она установит истинные обстоятельства произошедшего. Известно, что трех мужчин и женщину госпитализировали. Белорусские пограничники оперативно вызвали бригаду медиков для пострадавших.

# Граница # Международная политика

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