Латвия не смогла достичь установленного НАТО 5-процентного ВВП на оборону

Латвия не смогла достичь установленного НАТО целевого показателя в 5 % ВВП на оборону. По данным Министерства финансов, в 2026 году для выхода на такой уровень не хватает более 90 миллионов евро, а к 2030-му дефицит превысит миллиард, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем не менее милитаризация в стране активно продолжается. СМИ сообщают, что у жителей районов, граничащих с Беларусью и Россией, начали изымать земли для военных нужд. Уведомления уже получили почти 200 собственников, еще около 300 человек – в очереди.

На месте их домов планируют построить противотанковые рвы и инженерные заграждения. При этом латвийские власти пока не уточнили, будут ли предоставляться компенсации за конфискованное имущество.