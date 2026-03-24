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Школы на юго‑востоке Канады закрылись из-за снежного шторма

24 марта 2026 06:48
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Из-за мощного снежного шторма учебные заведения на юго-востоке Канады массово закрылись или завершили занятия досрочно. В большинстве районов порывы ветра достигают 70 километров в час. Количество выпавших осадков местами достигло 20 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия серьезно повредила инфраструктуру: почти 23 тысячи домов в Новой Шотландии остались без электроснабжения, а транспортное сообщение оказалось почти парализовано. Из-за снежных заносов и плохой видимости пришлось закрыть участки основных магистралей. Коммунальные службы устраняют последствия стихии, однако полное восстановление может занять несколько дней.

# Природные катаклизмы

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