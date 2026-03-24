В Румынии стартовали многонациональные учения НАТО, которые продлятся до 3 апреля. В маневрах участвуют около 2,5 тысячи военнослужащих из 30 стран Альянса, а также значительное количество военной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это примерно 50 кораблей и катеров, свыше 60 единиц наземной техники, 10 самолетов. Основная цель учений – отработать взаимодействие Вооруженных Сил в море, на суше и в воздушном пространстве.

На этом фоне Бухарест выступает с инициативой создать отдельную миссию НАТО в Черном море – по аналогии с балтийской. Министр обороны Румынии призвал союзников разместить в регионе средства ПВО, подчеркнув, что сейчас страна вынуждена полагаться на собственные силы, которые в случае реальной угрозы могут оказаться недостаточными.