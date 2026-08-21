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Латвия начала масштабные учения у границы с Беларусью

21 августа 2026 10:58
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НАТО продолжает наращивать военную активность на восточном фланге. В Латвии начались масштабные учения Альянса. Маневры проходят в непосредственной близости от белорусской границы – всего в двух десятках километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия начала масштабные учения у границы с Беларусью-2

Помимо латвийских военнослужащих, задействована многонациональная бригада НАТО – более трех тысяч солдат из 14 стран, в том числе Канады, Польши, Италии и Чехии. Как сообщили в Министерстве обороны балтийской республики, целью этих учений, которые продлятся до 23 августа, станет повышение боеготовности подразделений, отработка действий в случае конфликта, а также проверка возможности быстрой переброски войск к восточным рубежам. Поэтому география маневров не ограничится военными полигонами. Техника будет активно перемещаться по дорогам общего пользования, фактически охватывая значительную часть территории страны. И все это – на фоне уже серьезного иностранного военного присутствия: сегодня в Латвии размещены около пяти тысяч военнослужащих других государств.

# Латвия # Новости Латвии # НАТО

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