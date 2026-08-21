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Песков о санкциях Киева: мультсериал «Маша и Медведь» покорил весь мир

21 августа 2026 10:34
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Песков о санкциях Киева: мультсериал «Маша и Медведь» покорил весь мир-0

Российский мультфильм «Маша и Медведь» без преувеличения покорил весь мир пропагандой лучших человеческих качеств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя введение санкций Киевом против этого проекта, пишет РИА Новости.

Песков отметил, что война, которую Киев ведет уже и против мультиков, очередной раз демонстрирует уродство режима. «Это мультфильмы. Они покорили весь мир добротой, человечностью, пропагандой, в хорошем смысле этого слова, самых лучших человеческих качеств», – сказал представитель Кремля журналистам.

В Кремле назвали войну Украины с «Машей и Медведем» уродством режима

Офис Владимира Зеленского объявил о введении санкций против авторов и дистрибьюторов российского мультсериала «Маша и Медведь» в четверг, 20 августа.

# Дмитрий Песков # Владимир Зеленский

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