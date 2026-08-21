Российский мультфильм «Маша и Медведь» без преувеличения покорил весь мир пропагандой лучших человеческих качеств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя введение санкций Киевом против этого проекта, пишет РИА Новости.

Песков отметил, что война, которую Киев ведет уже и против мультиков, очередной раз демонстрирует уродство режима. «Это мультфильмы. Они покорили весь мир добротой, человечностью, пропагандой, в хорошем смысле этого слова, самых лучших человеческих качеств», – сказал представитель Кремля журналистам.

Офис Владимира Зеленского объявил о введении санкций против авторов и дистрибьюторов российского мультсериала «Маша и Медведь» в четверг, 20 августа.