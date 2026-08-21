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Биткоин поднялся выше $77 тыс

21 августа 2026 09:43
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Биткоин поднялся выше $77 тыс-0

21 августа наблюдается рост стоимости биткоина – цена превысила 77 тыс. долларов, пишет РИА Новости.

Согласно данным биржи Binance, подорожание криптовалюты в 11.19 МСК произошло до 77 224,94 доллара США. Подорожание произошла в течение суток на 8,26%.

Такого показателя цифровая валют достигла первый раз с 26 мая текущего года.

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Фото: Pinterest

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