Новости Латвии. Латвия может остаться без молока и мяса. Причина – непродуманная политика властей в области сельского хозяйства и аномальная засуха, охватившая страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за установленных низких цен на молоко и дефицита кормов фермерские хозяйства начали сокращать поголовье скота. Уже осенью это может привести к стремительному росту цен на продукты. Между тем с начала года молочная отрасль работает с убытком в размере пяти миллионов евро в месяц, а уже к концу июня убытки и вовсе могут составить 25 миллионов евро. Из-за сложившейся ситуации в стране фермы начали стремительно закрываться.