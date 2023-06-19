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Латвия может остаться без молока и мяса

19 июня 2023 12:23
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Новости Латвии. Латвия может остаться без молока и мяса. Причина – непродуманная политика властей в области сельского хозяйства и аномальная засуха, охватившая страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Латвия может остаться без молока и мяса-1

Из-за установленных низких цен на молоко и дефицита кормов фермерские хозяйства начали сокращать поголовье скота. Уже осенью это может привести к стремительному росту цен на продукты. Между тем с начала года молочная отрасль работает с убытком в размере пяти миллионов евро в месяц, а уже к концу июня убытки и вовсе могут составить 25 миллионов евро. Из-за сложившейся ситуации в стране фермы начали стремительно закрываться.

# Кризис в ЕС # Новости Латвии # Фотофакт

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