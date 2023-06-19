13 человек погибли во время шторма в Бразилии

Новости Бразилии. Сильнейший шторм обрушился на Бразилию. В результате разгула стихии погибли 13 человек, пятеро пропали без вести. Циклон принес с собой ураганный ветер и сильные ливни. За несколько часов в отдельных районах выпало до 30 сантиметров осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под водой оказались десятки населенных пунктов. Люди забираются на крыши домов и ожидают помощи, однако спасатели смогли добраться далеко не до всех городов. Во временные центры доставлены уже сотни человек, и они продолжают прибывать. Тем временем власти предупреждают о риске оползней. Ущерб от стихии только по предварительным данным уже превысил миллион долларов.