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В Болгарии призвали правительство прекратить отправку оружия в Украину

19 июня 2023 11:52
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Новости Болгарии. Массовые антивоенные акции уже в седьмой раз прошли в Болгарии. Самая масштабная – на улицах Софии. Тысячи человек собрались в столице, требуя, чтобы страна не принимала участия в военных конфликтах и соблюдала нейтралитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Болгарии призвали правительство прекратить отправку оружия в Украину-1

Демонстранты призвали правительство прекратить отправку оружия в Украину, так как это приведет только к новым жертвам, в том числе среди мирного населения. Также протестующие организовали сбор подписей под предложением запретить властям Болгарии участвовать в вооруженных конфликтах. До 10 июля инициаторы петиции намерены собрать около 600 тысяч подписей.

# Акции протеста # Новости Болгарии # Фотофакт

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