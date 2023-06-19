В Болгарии призвали правительство прекратить отправку оружия в Украину

Новости Болгарии. Массовые антивоенные акции уже в седьмой раз прошли в Болгарии. Самая масштабная – на улицах Софии. Тысячи человек собрались в столице, требуя, чтобы страна не принимала участия в военных конфликтах и соблюдала нейтралитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.