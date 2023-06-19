В ФРГ призвали распустить Евросоюз

По мнению авторов документа, ЕС и его руководство давно отошли от первоначальных идей европейского сообщества, превратив Евросоюз в «недемократическую конструкцию», привлекающую все больше насилия и «управляемую неконтролируемой бюрократией». Впрочем, немецкие правые этим не ограничились. Они будут требовать и роспуска Европарламента, а также бороться с дальнейшими ограничениями национального суверенитета в пользу ЕС. Тут стоит отметить, что партия «Альтернатива для Германии» стремительно набирает популярность среди немцев. Последние опросы показывают, что за нее готовы проголосовать 20 % избирателей. Это даже больше, чем за правящую коалицию.