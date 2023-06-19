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В ФРГ призвали распустить Евросоюз

19 июня 2023 11:50
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Новости Германии. В ФРГ призвали распустить Евросоюз. С такой инициативой выступила правая немецкая партия «Альтернатива для Германии», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В ФРГ призвали распустить Евросоюз-1

По мнению авторов документа, ЕС и его руководство давно отошли от первоначальных идей европейского сообщества, превратив Евросоюз в «недемократическую конструкцию», привлекающую все больше насилия и «управляемую неконтролируемой бюрократией». Впрочем, немецкие правые этим не ограничились. Они будут требовать и роспуска Европарламента, а также бороться с дальнейшими ограничениями национального суверенитета в пользу ЕС. Тут стоит отметить, что партия «Альтернатива для Германии» стремительно набирает популярность среди немцев. Последние опросы показывают, что за нее готовы проголосовать 20 % избирателей. Это даже больше, чем за правящую коалицию.

# Международная политика # Новости Германии # Фотофакт

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