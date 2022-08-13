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Латвийцы закупают дрова. Их не смущают даже высокие цены

13 августа 2022 12:06
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Новости Латвии. Латвийцы закупаются дровами впрок. Людей не смущают даже высокие цены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Через объявления в местных газетах дрова можно купить по 43 евро за кубометр, а трехметровые бревна – по 85. По данным латвийских СМИ, в сравнении с 2021 годом цена увеличилась вдвое и продолжает расти. Но жители все равно закупаются дровами даже на будущее, не надеясь на скорое улучшение ситуации. Согласно данным соцопроса, 90 % жителей не верят в то, что страна выйдет из кризиса. Не изменили мнения людей и компенсации, которые полагаются жителям Латвии в связи с резким ростом цен.  

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# Кризис в ЕС # Новости Латвии

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