С сентября в Германии будут действовать более строгие правила энергосбережения

12 августа об этом жителей Германии предупредил министр по делам экономики и защиты климата. Он также добавил, что стране необходимо быть более бережливой во всем. Поэтому в ночное время здания, памятники, а также рекламные объекты вскоре подсвечиваться не будут. Впрочем, экономить ресурсы жителям советуют и дома. Не использовать свет днем и не оставлять воду включенной во время принятия душа – большинство горожан возмущены советами правительства. Правда, некоторые отмечают, что экономить в Германии приходилось всегда.