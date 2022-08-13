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С сентября в Германии будут действовать более строгие правила энергосбережения

13 августа 2022 07:56
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Новости Германии. В Германии снизят температуру отопления до 19 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С сентября в стране будут действовать более строгие правила энергосбережения.  

С сентября в Германии будут действовать более строгие правила энергосбережения-1

12 августа об этом жителей Германии предупредил министр по делам экономики и защиты климата. Он также добавил, что стране необходимо быть более бережливой во всем. Поэтому в ночное время здания, памятники, а также рекламные объекты вскоре подсвечиваться не будут. Впрочем, экономить ресурсы жителям советуют и дома. Не использовать свет днем и не оставлять воду включенной во время принятия душа – большинство горожан возмущены советами правительства. Правда, некоторые отмечают, что экономить в Германии приходилось всегда.  

# Экономический кризис # Роберт Хабек # Новости Германии # Фотофакт

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