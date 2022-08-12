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Германию ожидает «зима ярости» – каждый 4-й житель страны скатился в энергетическую бедность

12 августа 2022 18:33
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Новости Германии. Германию ожидает «зима ярости». Экономический кризис может обернуться протестами и попытками госпереворота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германию ожидает «зима ярости» – каждый 4-й житель страны скатился в энергетическую бедность-1

Украинский конфликт, стремительный рост инфляции и страх за собственное будущее – все это накаляет и без того тяжелую ситуацию внутри страны. Под угрозой находится даже средний класс. Как заявил глава одного из немецких ведомств по охране Конституции, все больше людей пытаются получить еду в благотворительной сети с низкими ценами, потому что не могут позволить себе приобрести продукты иным путем. Кроме того, практически каждый четвертый житель страны скатился в энергетическую бедность. А с приближением зимы ситуация ухудшится еще больше. Миллионы людей не смогут платить за отопление.  

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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