Новости США. Лас-Вегас накрыли рекордные ливни. Таких дождей в городе не было больше десяти лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Лас-Вегас накрыли рекордные ливни. Таких дождей в городе не было больше десяти лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тысячи людей остались без электричества. Дороги затоплены. Движение автомобилей заблокировано. Хозяева оставляют машины прямо на улице, добираясь домой пешком. 700 авиарейсов задержано, более 100 отменено. Синоптики затрудняются спрогнозировать окончание осадков.