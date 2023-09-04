Прямой эфир

Лас-Вегас накрыли рекордные ливни

04 сентября 2023 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Лас-Вегас накрыли рекордные ливни. Таких дождей в городе не было больше десяти лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лас-Вегас накрыли рекордные ливни-1

Тысячи людей остались без электричества. Дороги затоплены. Движение автомобилей заблокировано. Хозяева оставляют машины прямо на улице, добираясь домой пешком. 700 авиарейсов задержано, более 100 отменено. Синоптики затрудняются спрогнозировать окончание осадков.

# Погода # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жители Германии опасаются краха экономики страны
04 сентября 2023 07:40

Жители Германии опасаются краха экономики страны

Эрдоган планирует обсудить с Путиным зерновую сделку с новыми условиями ООН
04 сентября 2023 07:34

Эрдоган планирует обсудить с Путиным зерновую сделку с новыми условиями ООН

Зеленский объявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины
04 сентября 2023 07:25

Зеленский объявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины