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Жители Германии опасаются краха экономики страны

04 сентября 2023 07:40
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Новости Германии. Почти половина немцев опасается краха экономики страны. Результаты опроса опубликовало международное информагентство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Германии опасаются краха экономики страны-1

Согласно результатам исследования, большинство жителей считают, что Германия перестанет быть одной из ведущих экономик мира, причем произойдет это уже в ближайшее десятилетие. Более 70 % опрошенных высказали сомнения в правильности выбранного курса. Не удовлетворяет немцев также работа правящей коалиции. Политика властей ослабляет экономику страны, считают граждане ФРГ.

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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