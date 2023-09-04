Жители Германии опасаются краха экономики страны

Новости Германии. Почти половина немцев опасается краха экономики страны. Результаты опроса опубликовало международное информагентство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Почти половина немцев опасается краха экономики страны. Результаты опроса опубликовало международное информагентство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно результатам исследования, большинство жителей считают, что Германия перестанет быть одной из ведущих экономик мира, причем произойдет это уже в ближайшее десятилетие. Более 70 % опрошенных высказали сомнения в правильности выбранного курса. Не удовлетворяет немцев также работа правящей коалиции. Политика властей ослабляет экономику страны, считают граждане ФРГ.