Эрдоган планирует обсудить с Путиным зерновую сделку с новыми условиями ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с лидером России Владимир Путиным жизнеспособности зернового соглашения с учетом новых условий ООН, сообщает ТАСС.

Они тщательно рассмотрят подготовленные в ООН с турецким участием новые предложения. В новый пакет рекомендаций включено положение о необходимости начать переговорный процесс по отмене ограничений для производителей российского продовольствия, чьи капиталы блокированы Европой.

ООН также предлагает начать разработку оценки ущерба, причиненного разрушенным трубопроводам, по которым поставлялся аммиак. В числе требований всемирной организации – подключение Россельхозбанка к системе SWIFT. Кроме того, они предусматривают шаги по урегулированию вопросов страхования российских судов, осуществляющих перевозку продовольствия. На встрече Путина и Эрдогана будет также рассмотрен вариант поставок в Африку российского зерна через Турцию с участием Катара.