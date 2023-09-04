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Эрдоган планирует обсудить с Путиным зерновую сделку с новыми условиями ООН

04 сентября 2023 07:34
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с лидером России Владимир Путиным жизнеспособности зернового соглашения с учетом новых условий ООН, сообщает ТАСС.

Они тщательно рассмотрят подготовленные в ООН с турецким участием новые предложения. В новый пакет рекомендаций включено положение о необходимости начать переговорный процесс по отмене ограничений для производителей российского продовольствия, чьи капиталы блокированы Европой.

ООН также предлагает начать разработку оценки ущерба, причиненного разрушенным трубопроводам, по которым поставлялся аммиак. В числе требований всемирной организации – подключение Россельхозбанка к системе SWIFT. Кроме того, они предусматривают шаги по урегулированию вопросов страхования российских судов, осуществляющих перевозку продовольствия. На встрече Путина и Эрдогана будет также рассмотрен вариант поставок в Африку российского зерна через Турцию с участием Катара.

# Международная политика # Владимир Путин # Реджеп Тайип Эрдоган

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