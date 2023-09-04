Зеленский объявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил об освобождении от должности министра обороны Алексея Резникова. Новым руководителем оборонного ведомства должен стать глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров, сообщает РИА Новости.

По словам Зеленского, Министерству обороны требуются иные подходы и форматы взаимоотношений с армией и социумом. Он надеется на одобрение кандидатуры Умерова со стороны парламента.

Ранее стало известно, что Зеленский ищет кандидатуру на замену Резникову, но два обсуждаемых кандидата от должности отказались. Также появилась информация о том, что Резников может быть назначен послом в Великобритании. Умеров – украинский политик, предприниматель и инвестор крымско-татарского происхождения. Он получил образование в США и является по профессии финансистом. В конце 2019 г. он был избран на должность народного депутата Украины, а с сентября 2022 г. возглавляет Фонд государственного имущества.