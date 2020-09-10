Ларисе Долиной исполнилось 65. Как менялась певица

Лариса Долина отмечает юбилей. Народной артистке России исполнилось 65 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В репертуаре знаменитой певицы несколько сотен джазовых и эстрадных композиций. Ее восхитительный голос покорил сердца многих слушателей.

Известна Лариса Долина и в сфере киноиндустрии. Артистка снялась в десятках художественных фильмов. Среди них – «Бархатный сезон», «Мы из джаза», а также «Остров погибших кораблей».

Певица неоднократно становилась призером и лауреатом многих престижных конкурсов, не раз принимала участие в Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».