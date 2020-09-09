Во втором квартале 2020 года ВВП Евросоюза упал почти на 11,5%

Во втором квартале 2020 года ВВП Евросоюза рухнул почти на 11,5 %. Такое снижение показателей стало самым значительным за последние 25 лет. По словам экспертов, нынешняя ситуация даже хуже, чем кризис 2009 года, который считали самым масштабным за все время наблюдений.