Во втором квартале 2020 года ВВП Евросоюза упал почти на 11,5%

Пандемия и карантинные ограничения: Европейская экономика переживает рекордный экономический спад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пандемия и карантинные ограничения: Европейская экономика переживает рекордный экономический спад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во втором квартале 2020 года ВВП Евросоюза рухнул почти на 11,5 %. Такое снижение показателей стало самым значительным за последние 25 лет. По словам экспертов, нынешняя ситуация даже хуже, чем кризис 2009 года, который считали самым масштабным за все время наблюдений.
Пандемия оказала негативное влияние на многие отрасли. Один из основных ударов пришелся на рынок труда. Больше всего пострадали жители Испании, Ирландии и Венгрии. Эксперты предупреждают: в будущем количество граждан, не имеющих заработка, возрастет. Государственная поддержка рынка труда поможет лишь в краткосрочной перспективе.