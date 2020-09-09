Прямой эфир

В Египте обнаружили саркофаги, которым больше 2000 лет

09 сентября 2020 12:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Египта. Таинственное захоронение возрастом более двух тысяч лет обнаружили в Египте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Египте обнаружили саркофаги, которым больше 2000 лет-1

Тринадцать запечатанных саркофагов находились в шахте древнего некрополя Саккара на глубине одиннадцати метров. Все они хорошо сохранились, на некоторых даже есть остатки цветной краски.  

В Египте обнаружили саркофаги, которым больше 2000 лет-4

По мнению специалистов, внутри саркофагов до сих пор могут находиться тела умерших и предметы быта.  

В Египте обнаружили саркофаги, которым больше 2000 лет-7

Археологи надеются, что благодаря необычной находке мир узнает намного больше о древнеегипетских погребальных обычаях. Раскопки в шахте продолжаются.  

# Археология # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во втором квартале 2020 года ВВП Евросоюза упал почти на 11,5%
09 сентября 2020 12:28

Во втором квартале 2020 года ВВП Евросоюза упал почти на 11,5%

В Греции сгорел крупнейший лагерь мигрантов, тысячи людей эвакуируют
09 сентября 2020 12:24

В Греции сгорел крупнейший лагерь мигрантов, тысячи людей эвакуируют

Авария на железной дороге в Чехии: пострадал 21 человек
09 сентября 2020 12:23

Авария на железной дороге в Чехии: пострадал 21 человек