В Египте обнаружили саркофаги, которым больше 2000 лет

Новости Египта. Таинственное захоронение возрастом более двух тысяч лет обнаружили в Египте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Египта. Таинственное захоронение возрастом более двух тысяч лет обнаружили в Египте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тринадцать запечатанных саркофагов находились в шахте древнего некрополя Саккара на глубине одиннадцати метров. Все они хорошо сохранились, на некоторых даже есть остатки цветной краски.
По мнению специалистов, внутри саркофагов до сих пор могут находиться тела умерших и предметы быта.
Археологи надеются, что благодаря необычной находке мир узнает намного больше о древнеегипетских погребальных обычаях. Раскопки в шахте продолжаются.