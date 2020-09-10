Врачи отмечают ажиотаж. В Москве началась вакцинация добровольцев от коронавируса

Новости России. Первые москвичи-добровольцы получили прививку от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На вакцинацию уже записались 35 тысяч человек. Врачи отмечают ажиотаж. Число желающих растет каждый день.

Сейчас в Москве исследование вакцины от COVID-19 проводится на базе шести медучреждений. В дальнейшем их число увеличится до 20.