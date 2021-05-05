Кыргызстан стал президентской республикой. Глава государства подписал новую редакцию Конституции

Новости Кыргызстана. Кыргызстан стал президентской республикой. Глава государства подписал новую редакции Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновленный документ существенно расширяет полномочия президента. Он будет контролировать правительство, в том числе назначать и отправлять в отставку министров.

Кроме того, вместо одного шестилетнего срока глава государства теперь сможет избираться на два пятилетних. У парламента прав стало меньше. Число депутатов сокращается со 120 до 90.