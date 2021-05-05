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Кыргызстан стал президентской республикой. Глава государства подписал новую редакцию Конституции

05 мая 2021 11:30
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Новости Кыргызстана. Кыргызстан стал президентской республикой. Глава государства подписал новую редакции Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кыргызстан стал президентской республикой. Глава государства подписал новую редакцию Конституции-1

Обновленный документ существенно расширяет полномочия президента. Он будет контролировать правительство, в том числе назначать и отправлять в отставку министров.

Кыргызстан стал президентской республикой. Глава государства подписал новую редакцию Конституции-4

Кроме того, вместо одного шестилетнего срока глава государства теперь сможет избираться на два пятилетних. У парламента прав стало меньше. Число депутатов сокращается со 120 до 90.

Кыргызстан стал президентской республикой. Глава государства подписал новую редакцию Конституции-7

Поправки в Конституцию Кыргызстана приняты на референдуме 11 апреля. Изменения поддержали более 79 % проголосовавших.

# Международная политика # Садыр Жапаров # Фотофакт

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