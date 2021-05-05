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В результате обстрела Израиля по Сирии ранены шесть человек, есть погибший

05 мая 2021 09:22
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Шесть человек, в том числе ребенок, получили ранения в результате обстрела Израиля по Сирии. Один гражданский погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате обстрела Израиля по Сирии ранены шесть человек, есть погибший-1

Большинство ракет удалось сбить средствами ПВО, однако некоторые попали в цель. На складе пластиковых изделий в провинции Латакия вспыхнул пожар. Нанесен значительный материальный ущерб. В армии Израиля комментировать произошедшее отказались.

С начала 2021 года подобные ракетные атаки в Сирии происходят каждый месяц.

# Нападение # Фотофакт

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