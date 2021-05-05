В Калифорнии мужчина ранил ножом двух женщин азиатского происхождения

Новости США. Вооруженное нападение в Калифорнии. Неизвестный ударил ножом двух женщин азиатского происхождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел на автобусной остановке. Нападавшим оказался 55-летний местный житель. Мотивы его действий пока неизвестны. Не исключается, что атака совершена на почве ненависти.

Отметим, в 2021 году нападения на выходцев из Азии в США заметно участились. Ситуация обострилась в период пандемии на фоне заявлений о китайском происхождении коронавируса. В середине марта по стране прокатилась волна акций в защиту таких граждан.