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В Калифорнии мужчина ранил ножом двух женщин азиатского происхождения

05 мая 2021 08:52
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Новости США. Вооруженное нападение в Калифорнии. Неизвестный ударил ножом двух женщин азиатского происхождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Калифорнии мужчина ранил ножом двух женщин азиатского происхождения-1

Инцидент произошел на автобусной остановке. Нападавшим оказался 55-летний местный житель. Мотивы его действий пока неизвестны. Не исключается, что атака совершена на почве ненависти.

В Калифорнии мужчина ранил ножом двух женщин азиатского происхождения-4

Отметим, в 2021 году нападения на выходцев из Азии в США заметно участились. Ситуация обострилась в период пандемии на фоне заявлений о китайском происхождении коронавируса. В середине марта по стране прокатилась волна акций в защиту таких граждан.

В Калифорнии мужчина ранил ножом двух женщин азиатского происхождения-7

Поводом послужил массовый расстрел в Джорджии, когда погибли восемь человек, в том числе шесть женщин азиатского происхождения.

# Нападение # Фотофакт

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