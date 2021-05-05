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Смертность от коронавируса в разных странах растёт седьмую неделю подряд. В Европе заболеваемость снизилась на 22%

05 мая 2021 09:52
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Новости мира. Число летальных исходов от COVID-19 в мире растет седьмую неделю подряд. За минувшие семь дней умерших стало больше на 6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

Смертность от коронавируса в разных странах растёт седьмую неделю подряд. В Европе заболеваемость снизилась на 22%-1

Что касается заболеваемости, то показатель остался примерно на том же уровне, что и неделей ранее. Сильнейший рост зараженных наблюдается в Юго-Восточной Азии. Крайне сложная эпидобстановка в Индии.

В Индии уже более 20 млн заражённых коронавирусом. В больницах не хватает коек, медикаментов и кислорода

В Европе заболеваемость снизилась на 22 %. Многие страны региона постепенно отменяют карантинные ограничения. Меры смягчили в Румынии, Греции и Эстонии.

Смертность от коронавируса в разных странах растёт седьмую неделю подряд. В Европе заболеваемость снизилась на 22%-4

В Дании 6 мая смогут возобновить учебу школьники начальных классов. При наличии COVID-паспорта с данными о вакцинации или отрицательным тестом на вирус жителям разрешат посещать театры, закрытые спортивные комплексы и тренажерные залы.

# Коронавирус # Фотофакт

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