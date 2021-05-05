Смертность от коронавируса в разных странах растёт седьмую неделю подряд. В Европе заболеваемость снизилась на 22%

Новости мира. Число летальных исходов от COVID-19 в мире растет седьмую неделю подряд. За минувшие семь дней умерших стало больше на 6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

Что касается заболеваемости, то показатель остался примерно на том же уровне, что и неделей ранее. Сильнейший рост зараженных наблюдается в Юго-Восточной Азии. Крайне сложная эпидобстановка в Индии.

В Индии уже более 20 млн заражённых коронавирусом. В больницах не хватает коек, медикаментов и кислорода

В Европе заболеваемость снизилась на 22 %. Многие страны региона постепенно отменяют карантинные ограничения. Меры смягчили в Румынии, Греции и Эстонии.