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В США пересматривают бюджет на 2024-й: не хватает на поддержку НАТО, Украины и противодействие Китаю

09 марта 2023 20:30
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Новости США. В Белом доме пересматривают бюджет на 2024 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дело в том, что США потребовались дополнительные 6 миллиардов долларов. Эти деньги пойдут на поддержку Украины, союзников НАТО и других партнеров.  

В США пересматривают бюджет на 2024-й: не хватает на поддержку НАТО, Украины и противодействие Китаю-1

Кроме того, Белый дом запросил еще около 40 миллиардов долларов на проект по поддержанию потенциала ядерного сдерживания и примерно 25 миллиардов долларов на модернизацию атомного комплекса. Но и это еще не все. Для противодействия влиянию России в Украине политики запросили 753 миллиона. Еще 400 миллионов – на сдерживание Китая. В результате военные аппетиты США выросли примерно на 70 миллиардов долларов.  

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# Международная политика # Новости США # Фотофакт

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