В США пересматривают бюджет на 2024-й: не хватает на поддержку НАТО, Украины и противодействие Китаю

Новости США. В Белом доме пересматривают бюджет на 2024 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дело в том, что США потребовались дополнительные 6 миллиардов долларов. Эти деньги пойдут на поддержку Украины, союзников НАТО и других партнеров.

Кроме того, Белый дом запросил еще около 40 миллиардов долларов на проект по поддержанию потенциала ядерного сдерживания и примерно 25 миллиардов долларов на модернизацию атомного комплекса. Но и это еще не все. Для противодействия влиянию России в Украине политики запросили 753 миллиона. Еще 400 миллионов – на сдерживание Китая. В результате военные аппетиты США выросли примерно на 70 миллиардов долларов.