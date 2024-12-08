Кто виноват в сирийском кризисе – мнения экспертов

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук: Нельзя говорить виноват. На мой взгляд, обеспечил их успех. Так лучше сказать. В первую очередь, Соединенные Штаты. Во вторую составляющую, Украина, как бы там что ни говорили. И в третью, Турция.

Василий Фатигаров, военный эксперт, политолог:

Конечно же, и Турция. Прежде всего. Потому что Эрдоган пытается усидеть на всех стульях. Это один из тех стульев, на которых он пытается балансировать. И чтобы не слететь, он и звонок Путину сделал и так далее. Но задача своя решает. Это, конечно же, Соединенные Штаты, с которыми у Турции противоречия. И, конечно же, Украина, чьи боевики там вовсю участвуют. Но это, прежде всего, к большому сожалению, и сама Сирия, которая находится в довольно слабом положении.

Сирийские вооруженные силы не соответствуют тому стандарту, которым должны соответствовать армии мира сейчас. И, наверное, даже по оценке моих коллег, которые принимали участие в событиях в Сирии, общеполитическая обстановка по меркам стабильности в Сирии, к сожалению, хуже, чем была даже в 2015 году. Это надо признавать, учитывать и с этим, с открытым забралом и с открытыми глазами идти и разруливать этот конфликт.