Лукашенко принимает участие в республиканском субботнике на площадке Национального исторического музея

Главе государства подробно доложат о ходе реализации проекта. Строительство нового здания Национального исторического музея и парка Народного единства завершат формирование квартала белорусской государственности. Рядом уже расположены Дворец Независимости, Верховный Суд и площадь Государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство музея началось зимой 2025 года. Новое здание будет значительно просторнее: под постоянные экспозиции отведут порядка 15 тысяч квадратных метров, а под временные – около двух. Сейчас у музея таких возможностей нет – в основном здании всего около 1300 квадратных метров. При этом коллекция – одна из крупнейших в стране: около 500 тысяч экспонатов. Из-за нехватки места многие из них годами хранятся в фондах и редко выставляются.

Новый музей позволит представить историю Беларуси более полно и наглядно. Она будет представлена по шести основным периодам: от самых ранних этапов до современности. Кроме того, Президент сегодня, 18 апреля, примет участие в посадке деревьев на территории будущего комплекса. В дальнейшем это станет частью благоустройства и дополнит облик музейного пространства.