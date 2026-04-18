Пришли, схватили и ушли! Лукашенко высказался о временщиках у власти и зависти в политике

Рик Санчес, ведущий ток-шоу «Эффект Санчеса» на телеканале RT: Я читал, что вы пользуетесь поддержкой 78 % населения Республики Беларусь. Но этот опрос был проведен в Республике Беларусь, поэтому, естественно, я решил перепроверить, и вот я обратился к цифрам одного авторитетного агентства в Лондоне. Лондон, который не любит Беларусь, и у них нет никаких причин давать хорошую информацию. Так вот, они выяснили, что, по их подсчетам, поддержка составляет 70 %. То есть цифры практически равны. Так вот, некоторые западные лидеры типа Трампа, Макрона, Стармера – они все вместе взятые, возможно, не обладают такой поддержкой своего населения, и они лишь мечтают о том, чтобы их так поддерживали. Может быть, они и говорят, что вы диктатор, и вот так к вам относятся, именно потому что, возможно, завидуют цифрам?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне трудно здесь оценивать такое заявление. Видимо, отчасти это и так. Среди политиков определенная зависть друг к другу у нас есть. Это действительно так. Вы абсолютно правы, я тоже об этом часто думаю. Дай Бог, чтобы у какого-то западного политика было не 78 %, не 80 %, но хотя бы 60 %. У вас на Западе – и в этом ваша беда, и Макрона – Президента Франции, и Мерца, и так далее – они временщики. Понимаете, они временщики: пришли, схватили и ушли – вот основа их политики. Потому они не думают о народе Франции, Германии и так далее. И в этом их проблема. Они нас когда-то учили: Россию, нас, Казахстан, Украину, другие страны. А сейчас они к нам должны приезжать учиться и делать соответствующие выводы. Учиться и делать выводы они не хотят. Так и у вашего Трампа. Ну кто он такой? Он временщик, у него четыре года. Что он за четыре года сделает? Ничего. Ничего не сделает. Поэтому у Президента должно быть время.

Полная версия интервью белорусского лидера телеканалу RT выйдет в эфир 20 апреля. Но уже сейчас высокий интерес даже к его фрагментам. Тизеры тиражируют и социальные медиа и известные информационные агентства и классические издания. Напомним, во время двухчасового интервью обсудили большую сделку между Минском и Вашингтоном, возможную ревность Москвы, предполагаемую встречу Лукашенко и Трампа и дружбу Лукашенко с мировыми лидерами, а так же судьбу ЕС, Ближнего Востока и мира. Журналист RT Рик Санчес более 40 лет в профессии, отмечен журналистским Оскаром – премией «Эмми», а из-за стремления озвучивать альтернативный взгляд на западный политический мейнстрим, в поисках свободы слова вынужден был переехать в Россию. Его интервью набирают десятки миллионов просмотров.