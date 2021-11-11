ООН: число беженцев во всём мире выросло до 84 млн человек

Число беженцев, просителей убежища и внутренне перемещенных лиц, по данным ООН, во всем мире выросло до 84 миллионов человек. Еще полгода назад называлась цифра 82 миллиона 400 тысяч. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Число беженцев, просителей убежища и внутренне перемещенных лиц, по данным ООН, во всем мире выросло до 84 миллионов человек. Еще полгода назад называлась цифра 82 миллиона 400 тысяч. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причинами, заставляющими людей покидать свои дома, эксперты назвали насилие, отсутствие безопасности и последствия изменения климата. Такие данные приводятся в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.