ООН: число беженцев во всём мире выросло до 84 млн человек

Число беженцев, просителей убежища и внутренне перемещенных лиц, по данным ООН, во всем мире выросло до 84 миллионов человек. Еще полгода назад называлась цифра 82 миллиона 400 тысяч. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.