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ООН: число беженцев во всём мире выросло до 84 млн человек

11 ноября 2021 13:03
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Число беженцев, просителей убежища и внутренне перемещенных лиц, по данным ООН, во всем мире выросло до 84 миллионов человек. Еще полгода назад называлась цифра 82 миллиона 400 тысяч. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ООН: число беженцев во всём мире выросло до 84 млн человек-1

Причинами, заставляющими людей покидать свои дома, эксперты назвали насилие, отсутствие безопасности и последствия изменения климата. Такие данные приводятся в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

# Беженцы # Фотофакт

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