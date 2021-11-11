Политолог из Украины: те, кто сеял демократию, сейчас получают эту демократию в виде беженцев на своей территории

О том, что с беженцами должны разбираться те, кто сеял демократию в Ираке, уверен известный украинский политолог Александр Лазарев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его мнению, возникла большая проблема – людям закрыли все дороги и нарушили все возможные права человека.

Александр Лазарев, политолог (Украина) : Давайте объективности ради говорить о том, кто проводил иракскую кампанию, кто там сеял демократию. После этой демократии разрушена инфраструктура, разрушена экономика, выкачана нефть, и по факту в Ираке сейчас жизнь несладкая. Разумеется, после этого бегут. И так в принципе можно по Ближнему Востоку пройтись, по всем государствам, указать, чьи войска и где принимали участие, в каких спецоперациях. Поэтому те, которые сеяли демократию, сейчас получают эту демократию в виде беженцев на своей территории.

Теперь возвращаясь конкретно к белорусско-польской границе. То количество беженцев, которое нам сейчас показывают как нечто очень глобальное и нерешаемое, проходит через границы Испании и Италии ровно в таком же количестве, и там войска не стягиваются. И каким-то образом это все решается. И даже поселения устанавливают. Даже в той же Германии огромное количество поселений беженцев.

Почему это сейчас происходит? С точки зрения Беларуси все очень понятно. Давайте так: сила действия равна силе противодействия. Вмешивались ли поляки во внутренние белорусские дела? Вмешивались. Получили сейчас. И Литва тоже вмешивалась. Да и небо перекрывали. Получили сейчас ответку? Получили.