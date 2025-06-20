Кто победит в израильско-иранском конфликте? Рассказал Алексей Авдонин

Алексей Авдонин, политолог:

Израиль всегда вел какие-то короткие кампании. Но для того, чтобы вести любую военную операцию, что надо в первую очередь, всегда на первоначальном этапе – это посчитать свое количество людей и посмотреть, сколько населения у твоего противника. У Ирана 90 миллионов. Кто в этой войне победит? Вывод очень простой: естественно, победит тот, у кого больше населения, у кого больше армия. Это законы войны, которые действуют еще с древних времен.

Есть, конечно, оружие, современное оружие. Оружием можно задавить большую численность вооруженных сил или группировки. И США строят свою национальную безопасность по принципам технологического превосходства. Но мы прекрасно понимаем, что те удары, которые наносили, в том числе ответные со стороны Ирана, они превзошли все ожидания израильской разведки. Они думали, что у них есть гиперзвуковое оружие? И у граждан Израиля точно сомнения возникли по поводу надежности вот этого купола.