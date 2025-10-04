Лукашенко: трудолюбие сельчан Витебщины поможет выполнять масштабные задачи

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В нынешнем году погода проверяла Витебщину на прочность. Во время страды ваши поля заливали дожди. Это осложняло выход техники для уборки. Для наращивания темпов жатвы в область были направлены сводные отряды из трех соседних регионов страны, также свое плечо подставили военнослужащие и сотрудники МЧС. Все вместе вы смогли собрать достойный урожай – каравай области достиг миллиона тонн, что подтверждает профессионализм, ответственность и соблюдение технологий. Особые слова признательности адресую аграриям Оршанского и Витебского районов, которые превысили стотысячный рубеж по намолотам. Убежден, и в дальнейшем трудолюбие и сплоченность сельчан Витебщины помогут выполнить масштабные задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом нашего северного региона.