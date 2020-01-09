Спасаясь от дьявола, испанец на внедорожнике въехал в храм

Новости Испании. В испанской провинции Толедо водитель внедорожника протаранил двери храма Святого Иоанна Евангелиста и доехал до самого алтаря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, 35-летний местный житель пытался спастись от преследования дьявола, которым, по его убеждению, он одержим. В результате ДТП серьёзно повреждены скамейки, а также двери собора.